الأعرجي والسفير المصري يناقشان آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

2022/09/21 | 16:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعناقش مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفير المصري وليد محمد إسماعيل، اليوم الأربعاء، آفاق التعاون بين بغداد والقاهرة في مجال مكافحة الإرهاب.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير المصري في بغداد وليد محمد إسماعيل، وبحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".وناقش اللقاء أيضا وفقاً للبيان آفاق التعاون بين بغداد والقاهرة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.

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