حشد العتبات يحرك قوات مدرعة الى الحضر

2022/09/21 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية ( ل26 حشد

شعبي)، اليوم الاربعاء، ارسال قوة مدرعة

إلى قاطع الحضر جنوب لمساندة قوات

اللواء 44 – لواء انصار المرجعية.

وذكر بيان للفرقة حصلت وكالة نون

الخبرية ، أن “قيادة الفر

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