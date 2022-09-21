العراق يفتح تحقيقاً في حادثة مقتل فتاة في قضاء أبو غريب برصاص أميركي

2022/09/21 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنّ

قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقاً في

حادثة وفاة فتاة في قضاء أبو غريب غربي

العاصمة.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أنّ زينب

عصام ماجد أصيبت بإطلاق نار عشوائي،

مشيرةً

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