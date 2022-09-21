2022/09/21 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن الحكم بالأعدام بحق مسؤول مفرزة إرهابية ينتمي الى تنظيم داعش من قبل القضاء العراقي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم الحكم من قبل القضاء العراقي (بالأعدام) بحق ابرز اعضاء تنظيم داعش الأرهابي"، مبينةً أنه "كان ينتمي الى ما يسمى (قاطع جنوب بغداد) مسؤول مفرزة قامت بالعشرات من عمليات الاغتيال وزرع العبوات وتهجير الطائفي للعوائل والخطف والمساومة واستهداف القوات الامنية".

واضافت أن "الارهابي كان سابقاً منتمي الى تنظيم القاعدة حيث تم القاء القبض عليه سابقاً بخطة استخبارية دقيقة جداً وكمين محكم من قبل مديرية الأمن والانضباط (التحقيقات والأمن الوقائي) بعد استحصال الموافقات القضائية"، لافتة الى أنه "بعد اكمال التحقيقات تم احالته الى القضاء العراقي وتم اصدار حكماً بحقه (بالأعدام) شنقاً حتى الموت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعدام لمسؤول ’قاطع جنوب بغداد’ في داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعدام لمسؤول ’قاطع جنوب بغداد’ في داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).