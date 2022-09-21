القضاء يستدعي مدير سلطة الطيران ومسؤولين كبيرين في مطار بغداد (وثائق)

2022/09/21 | 16:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت محكمة الكرخ، اليوم الأربعاء، قراراً باستدعاء مدير سلطة الطيران المدني ومدير الشركة الأمنية والمدير المفوض للشركة الكندية في مطار بغداد الدولي.وجاء في وثائق صادرة عن المحكمة، وتلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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