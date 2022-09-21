حول ميثاق اتحاد علماء المسلمين (3) 

2022/09/21 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت في الجزئين السابقين من هذا المقال، موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من قضايا التكفير والردة ووحدة الأمة الإسلامية والمرأة، بحسب ما جاء في الوثيقة التأسيسية للاتحاد المعروفة باسم "الميثاق الإسلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وأتناول في هذا الجزء موضوع السلطة والحكومة الإسلامية والإقتصاد.

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