2022/09/21 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الأربعاء، أمراً باستدعاء مدير سلطة الطيران المدني العراقي والمدير المفوض للشركة الكندية في مطار بغداد الدولي، بسبب دعوى قضائية مقامة من مدير الشركة البريطانية المسؤولة عن الخدمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



القضاء يستدعي مدير سلطة الطيران ومسؤولين في مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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