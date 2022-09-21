شبل الزيدي : سندعم من نؤمن به .. وسندخل بأي تحالف يُبعد من نعتقد فيهم أزمة

2022/09/21 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غردّ شبل الزيدي، الأمين العام لكتائب الإمام علي ، اليوم الأربعاء 21/9/2022 ، إن أسلوب بعض الساسة ممن يتبجح بأنه يمتلك عدداً من الأبواق المؤجرة ومواقع وهمية يعتقد انها مفيدة له

وأضاف الزيدي ،، ملخص القول سندعم من نؤمن به أو حلَ الأزمة ، وسندخل بأي تحالف يُبعد من نعتقد فيهم أزمة ، وتعقيد للمشهد السياسي ، وهو بذلك يذكر يُشير إلى حزب أو تيار معين دون ذكر إسمه

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