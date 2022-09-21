تقارير كتالونية: بوسكيتس سيرحل عن برشلونة والبديل “مودريتش الجديد”

2022/09/21 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زعمت تقارير صحفية كتالونية أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، سيرحل في نهاية الموسم الحالي بعد 14 عامًا.بدأ بوسكيتس مسيرته مع فريق برشلونة الأول بعد تصعيده من أكاديمية “لا ماسيا” في 13 سبتمبر 2008، لم يكن أحد يتوقع أنه سيستمر طيلة هذه السنوات سواء على مستوى الأندية أو […]

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