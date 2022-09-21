2022/09/21 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشركات الأمريكية الاستعداد للركود.لقد فاجأت شركة فيديكس الأسبوع الماضي وول ستريت بتحذير ضخم حول الأرباح، وتوقعات فاترة للاقتصاد العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد صدمة فيديكس.. هل تكون تحذيرات عملاق شحن الطرود بداية لموجة أكبر من الأخبار السيئة للشركات؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد صدمة فيديكس.. هل تكون تحذيرات عملاق شحن الطرود بداية لموجة أكبر من الأخبار السيئة للشركات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).