2022/09/21 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء...

ظهرت المقالة الكاظمي وميقاتي يؤكدان تعزيز سياسة الحوار إزاء الأزمات الإقليمية أولاً على المسلة.

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