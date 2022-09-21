مسؤول امريكي: المسيرات الإيرانية هدف صعب لوسائل الدفاع الجوي

2022/09/21 | 17:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: وصفت 19 Forty Five الأمريكية، الأربعاء 09/21/2022، الطائرات الإيرانية المسيرة التي...

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