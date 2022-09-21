العتبة العلوية تشكل غرفة عمليات خاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

2022/09/21 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة أعدت وجبات طعام للزائرين وباعداد كبيرة.

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