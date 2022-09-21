2022/09/21 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة التجارة تعلن إطلاق الوجبة الثامنة للسلة الغذائية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:10

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة تعلن إطلاق الوجبة الثامنة للسلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة تعلن إطلاق الوجبة الثامنة للسلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).