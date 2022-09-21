قوة روسيا بين بروباغاندا الإعلام العربي والواقع

2022/09/21 | 17:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكرر قبل بضعة أيام في مختلف وسائل الإعلام العربية العنوان التالي، "في تطور لم يتوقعه أحد الجيش الروسي يخسر بعض المواقع بعد هجوم أوكراني"، وعبارة لم يتوقعه أحد صحيحة، إذا كان المقصود فيها الإعلام العربي وضيوفه

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