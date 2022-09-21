التجارة تعلن إطلاق الوجبة الثامنة للسلة الغذائية

2022/09/21 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير التجارة علاء الجبوري عن اطلاق قطع و تجهيز الوجبة الثامنة من مفردات السلة الغذائية واعتبارا من يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر ايلول الجاري .

وقال بيان للوزارة نقله المكتب الاعلامي ان “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع ابناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق”.

ودعا البيان وكلاء المواد الغذائية “لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع” .

من جانبها اكدت مدير عام شركة المواد الغذائية لمى الموسوي انه “سيتم تجهيز المواطنين بالمواد دفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص اي مادة، مشيرة الى ان الشركة ستقوم ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع .

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