الطقس: موجة باردة ورطوبة مدارية.. تفاصيل أول حالة خريفية تزور العراق

2022/09/21 | 17:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية الأربعاء، إلى استمرار حالة عدم استقرار جوي في المناطق الشمالية، وارتفاع معدلات الرطوبة جنوباً.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته “تقدم”، إن “موجة علوية باردة، توفر رطوبة مدارية عملت على تشكل حالة من عدم الأستقرار الجوي وتتركز في مدن الشمال وتعتبر أول حالة خريفية خلال هذا الموسم وبداية خير”.

وأضاف أنه “من خلال توقعات الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة وحسب التدرج اللوني نشاهد تركز فرص الأمطار الرعدية على أربيل والسليمانية مع بعض الغزارة في المرتفعات الجبلية هناك وتشمل فرص الأمطار كركوك ودهوك وشمال الموصل بشكل أقل”.

وتابع، “كما متوقع فرص أمطار عشوائية بين منطقة وأخرى تشمل أجزاء من المنطقة الغربية وصلاح الدين والعاصمة بغداد وديالى وتنعدم فرص الأمطار في المناطق التي لم تذكر مع الأخذ بالحسبان التغيرات التي قد تحدث كون حالات عدم الاستقرار الجوي سريعة التغيير”.

وأكد، “استمرار الرياح الجنوبية الشرقية في معظم المناطق، مع ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في الجنوب: البصرة وميسان وذي قار، ومتوقع من نهار غد الخميس عودة الرياح الشمالية الغربية بدءاً من غرب البلاد تليها المناطق الوسطى عصر ومساء الخميس، عدا واسط وديالى تتحول فجر الجمعة بينما تتحول في الجنوب خلال عصر ومساء الجمعة لتنتهي معها موجة الرطوبة مصحوبة بانخفاض الحرارة في معظم المناطق”.

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