وزير التربية للسفير التركي: نطمح لإبرام بروتوكول (علمي وتربوي) من أجل تبادل الخبرات بين البلدين

2022/09/21 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير التربية، علي حميد الدليمي، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية تركيا في العراق، السيد علي رضا غوناي، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون في المجالات التربوية والتعليمية بين البلدين الصديقين.

وقدّم السيد الوزير خلال اللقاء شكره للجمهورية التركية على الاهتمام والرعاية الكبيرين اللتان تقدمهما للطلبة العراقيين المقيمين في تركيا، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين الجارين والمُضي نحو تحقيق رسالة العلم والتعليم، مشيداً بالمستوى المتميز لدولة تركيا في الجانب التعليمي.

وأضاف الدليمي، “نأمل زيادة مستوى التعاون بين البلدين والسعي لإبرام بروتوكول (علمي وتربوي) من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال”.

بدوره سجل السفير التركي شكره لوزير التربية، لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال وأبدى عن سعادته وتفاؤله بالخطط التي انتهجتها المؤسسة التربوية العراقية في ظل الانفتاح العلمي والنهوض بالمسيرة التعليمية برغم الظروف الصعبة التي مرت بها.

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