إغتيال شاب داخل سيارته بأسلحة كاتمة في كركوك

2022/09/21 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الأربعاء، باغتيال شاب داخل سيارته بأسلحة كاتمة من قبل مجهولين.

وقال المصدر، إن “شاباً قتل داخل سيارته أمام مستشفى آزادي وسط كركوك”، موضحاً أن “قوات الأمن وبعد الرجوع الى تسجيلات كاميرات المستشفى رصدت مسلحين مجهولين يحملان مسدساً كاتماً قاما بتنفيذ جريمة الاغتيال”.

وأكد أن “قوات الأمن فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته”، مشيرا إلى ان “الأجهزة الأمنية اكتشفت الجريمة بعد طلب أحد عناصر الأمن من الشاب المقتول التحرك بسيارته، لكنه عثر عليه مقتولا”.

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