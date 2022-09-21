غضب بشأن تشويه (كهرمانة).. وبلدية الكرادة توضح !

2022/09/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، امس

الثلاثاء، صورا تظهر نصب كهرمانة في

بغداد، وقد تعرض للتشويه بعد ثقب الجرات

ومد أنابيب بلاستيكية للمياه، فيما

أوضحت بلدية الكرادة أن النصب يخضع

لإعادة التأهيل.

وقال

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