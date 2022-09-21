النجف الاشرف.. العثور على مقبرة جماعية لشهداء الانتفاضة الشعبانية

2022/09/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت مديرية شهداء النجف الأشرف على

رفات عشرين شهيداً، في مقبرة جماعية

تعود لشهداء أعدموا بدم بارد على يد

النظام البائد في أحداث الانتفاضة

الشعبانية في العام 1991.

وقال مسؤول شعبة المقابر الجماعية في

ا

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