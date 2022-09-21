بعد التدخل الامريكي هل تستعمل روسيا ضربة نووية مباغتة؟

2022/09/21 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

الحرب في أوكرانيا جعلت روسيا شيئا

فشيئا تواجه محاربة أمريكا بلا توسط

اوكراني! حيث دخلت امريكا القوة العظمى

بكل قواتها العسكرية ومخازنها وقوة

مخابراتها وإستخباراتها في الحرب

الاوكراني

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