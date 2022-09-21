اجتماع حاسم للسوداني مع 150 نائباً لتحديد موعد جلسة تنصيب الرئيس

2022/09/21 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاربعاء، عن موعد الاجتماع الثاني لمرشح رئاسة الحكومة محمد شياع السوداني مع الكتل السياسية داخل البرلمان، مبينا ان الاجتماع سيبحث تحديد الجلسة النيابية الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاسبوع المقبل سيشهد انعقاد الاجتماع الثاني لمرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء مع اعضاء مجلس النواب من قوى وتيارات سياسية مختلفة"، متوقعا ان "يصل عدد الحضور الى اكثر من 150 نائباً".واضاف، ان "الاجتماع الاول حققت نتائج ايجابية من خلال طرح السوداني لنقاط مهمة من برنامجه الحكومي خاصة فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي وتجنب اخطاء حكومة الكاظمي في هذا الملف والتي ادت الى زيادة الاسعار في الاسواق بنسبة 30% وتصاعد نسب الفقر والعوز".واشار الى ان "عودة جلسات مجلس النواب محسومة، لكن الأمر يحتاج الى تنسيق وتوافق سياسي سيحسم خلال اسبوعين من الان وفق التوقعات الاولية".وكان المرشح لرئاسة الحكومة من قبل الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني قد عقد اجتماعا ظهر الامس مع 60 نائبا من مختلف القوى السياسية لطرح برنامجه الحكومي المقبل.

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