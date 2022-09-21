الرئيس الايراني يتحدث من نيويورك عن سبب ادى لقتل الاف الاطفال بالعراق وسوريا وافغانستان

2022/09/21 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاربعاء، عدم سعي بلاده لامتلاك السلاح النووي ، فيما تحدث عن سبب أدى الى قتل الاف الاطفال في سوريا والعراق. وقال إبراهيم رئيسي خلال كلمة في امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن "الشعب الإيراني يعتقد أن الظلم هو من يثير الفتن في المنطقة وندعم العدالة في العالم حيث تكون وننبذ الظلم المثير للفتن بين الشعوب".وأضاف"نرفض المعايير المزدوجة لبعض الدول وان هناك حاجة ماسة لعالم أفضل وللعدالة وندافع عن حقوق الإنسان وحقوق المستضعفين عبر العالم".وتابع ان "الاحتلال الاميركي والحروب اسفرت عن مقتل الأطفال في العراق وسوريا ما الذي أعطاه للمنطقة".وبين ان "بعض الدول تعتبر أنّ إيران تُمثل تهديداً عبر برنامجها النووي وأعلن من هنا أنّ إيران لا تنوي تصنيع السلاح النووي ولا تفكر فيه وذلك بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه".واشار الى "اننا نطالب بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال اللواء سليماني التي اعترف بارتكابها الرئيس الأميركي السابق وتطبيق العدالة".

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