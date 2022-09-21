رئيس لجنة التراخيص: في حال طبقنا المعايير الآسيوية لن يرخص أي نادي عراقي

2022/09/21 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي بكرة القدم محمد حيدر حسون، أن الاتحاد العراقي في حال طبق المعايير الاسيوية، لن يتم ترخيص أي نادي عراقي.وقال حسون في المؤتمر الصحفي الخاص بالتراخيص باتحاد الكرة وحضرته “ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة في حال طبق المعايير الاسيوية لن يرخص اي نادي عراقي ومن أبسط […]

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