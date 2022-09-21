فيديو صفع طفلة في حضانة يثير صدمة في البحرين.. والسلطات تتحرك

2022/09/21 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو متداول حالة من الصدمة في مملكة البحرين، بعدما أظهر عاملة في إحدى دور رعاية الأطفال (حضانة)، وهي تصفع طفلة.

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