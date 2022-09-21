مزارات للمسلمين والمسيحيين ومقبرة للصحابة ومواقع خلابة.. تعرف على بلدة شقلاوة العراقية

2022/09/21 | 18:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالإضافة لاحتوائها على مقبرة للصحابة ومزار ديني مشترك بين المسلمين والمسيحيين، فإن المعالم السياحية والمناظر الخلابة جعلت من بلدة شقلاوة (قرب أربيل) إحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العراق.

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