مونديال قطر.. قادة منتخبات سيرتدون شارة

2022/09/21 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرتدي قادة 8 منتخبات أوروبية، بينها فرنسا بطلة العالم، شارات بخطوط ملوّنة في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في رسالة ضد التمييز حسب ما أعلنت اتحاداتهم الوطنية الأربعاء.

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