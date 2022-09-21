2022/09/21 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال استقباله السفير الفرنسي ايريك شوفالييه ، اليوم الاربعاء ،العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه/المركز الخبري الوطني/،ان “الحلبوسي استقبل اليوم السفيرَ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث خلال استقباله السفير الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يبحث خلال استقباله السفير الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يبحث خلال استقباله السفير الفرنسي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).