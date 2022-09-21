2022/09/21 | 18:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 95m7gibPON0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار مشهد الانغلاق السياسي رغم المبادرات والحوارات وترجيحات بعودة للتظاهرات الشعبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار مشهد الانغلاق السياسي رغم المبادرات والحوارات وترجيحات بعودة للتظاهرات الشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).