استتباب الأمن والاستقرار بالعراق على طاولة لقاء بارزاني والقائد العام للتحالف الدولي

2022/09/21 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والقائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين، اليوم الأربعاء، استتباب الأمن والاستقرار بالعراق.وذكرت حكومة الإقليم، في بيان ان “بارزاني، استقبل اليوم الأربعاء، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين”.واضافت ان “اللقاء جرى خلاله تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بالوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن مناقشة استمرار دعم قوات البيشمركة ومساندتها في التصدي للإرهاب وتهديدات داعش الإرهابي”.

واشارت الى ان “اللقاء شهد التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف من أجل استتباب الأمن والاستقرار في العراق”.

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