التجارة تعلن إطلاق الوجبة الثامنة من مفردات السلة الغذائية

2022/09/21 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، اطلاق قطع وتجهيز الوجبة الثامنة من مفردات السلة الغذائية، اعتبارا من يوم غد الخميس، الثاني والعشرين من شهر ايلول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، أن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع ابناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة، بدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها المناطق الأخرى”.

ودعت التجارة وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين، حسب جداول القطع.

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