“بالصور”.. ميرخاس دوسكي يصل الى عمّان للمشاركة مع منتخبنا في البطولة الرباعية الدولية

2022/09/21 | 18:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل اللاعب ميرخاس دوسكي، المحترف بصفوف سلوفاكو التشيكي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة مع المنتخب العراقي بالبطولة الرباعية الدولية، التي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، عندما يلتقي أسود الرافدين في اللقاء الأول مع شقيقه العماني.

وتعد بطولة الأردن، أولى محطات دوسكي مع المنتخب العراقي الأول، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي ببطولة آسيا تحت 23 عاماً، فضلاً عن بروزه مع فريقه التشيكي في الدوري الأوروبي والبطولة المحلية.

وعلى صعيد متصل، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصول 5 محترفين في أوربا، إلى الأردن للمشاركة مع المنتخب العراقي في البطولة الرباعية.



واللاعبون الخمسة هم: أمير العماري، الآي فاضل، ريوان أمين، عباس محمد، وهيران أحمد.

ومن المؤمل أن يصلَ لاحقاً كل من لاعب الشمال القطري أمجد عطوان، ومهاجم المرخية أيمن حسين، قبل وصول بعثة أسود الرافدين القادمة من العاصمة بغداد.

يذكر أن عددا من اللاعبين البارزين سيغيبون عن المنتخب العراقي في بطولة الأردن لعدم الجاهزية أو الإصابة أو التزاماتهم مع أنديتهم.

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