2022/09/21 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x9PcH4UILuc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة | مباشر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة الرئيس الأميركي جو بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة | مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).