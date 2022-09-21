درجات حرارة ثلاثينية في كردستان العراق

2022/09/21 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة الانواء الجوية في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن انخفاض درجات الحرارة في مدن الاقليم خلال اليومين المقبلين.‏وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "درجات الحرارة من المتوقع أن تنخفض من 2 إلى 6 درجات خلال 48 ساعة المقبلة في جميع مدن اقليم كردستان".واضافت ان "درجات الحرارة المتوقعة ستكون 34 درجة مئوية في اربيل ، و30 في السليمانية، و31 في دهوك، و34 في حلبجة، و33 في سوران، و37 كرميان".

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