محكمة النزاهة تصدر أمراً باستقدام وزير النفط ومسؤولين في الوزارة

2022/09/21 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدرت محكمة النزاهة أمراً باستقدام وزير النفط إحسان عبد الجبار وأحد وكلاء الوزارة واثنين من المدراء العامين بعد التصرف بشكل غير قانوني بقطعة ارض تابعة للدولة في بغداد.

وذكرت مصادر في تصريح لـ (بغداد اليوم) ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقصايا النزاهة اصدرت اوامر القبض بحق وزير النفط إحسان عبد الجبار وأحد وكلاء الوزارة واثنين من المدراء العامين بعد التصرف بشكل غير قانوني بقطعة ارض تابعة للدولة في بغداد".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقصايا النزاهة، قد منعت امس الثلاثاء، التصرف بقطعة أرض استولت عليها شركة النفط الوطنية بتوجيه وزير النفط احسان عبدالجبار.وقالت مصادر ، إنه " تقرر وضع اشارة منع التصرف على قطعة الارض المرقمة ٧/ ٦٨ مقاطعة ٢٠ داوودي، التي سبق وان قدم بلاغ بالاستيلاء عليها من شركة النفط الوطنية بتوجيه وزير النفط احسان عبدالجبار وبيعها خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة".

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