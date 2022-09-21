رئيسي من نيويورك: النظام العالمي الجديد بتشكل

2022/09/21 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء 09/21/2022، أن النظام العالمي القائم...

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