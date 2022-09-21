2022/09/21 | 18:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف وكالة رويترز، الأربعاء 09/21/2022، قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو)...

ظهرت المقالة رويترز: سومو باعت شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيماوية أولاً على المسلة.

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