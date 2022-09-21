2022/09/21 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي وميشيل يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:45

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