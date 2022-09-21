الجزيرة نت تحاور رئيس المجلس اليهودي في كردستان العراق بعد اعتناقه الإسلام

2022/09/21 | 19:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان رئيس المجلس اليهودي العام في إقليم كردستان العراق، آرام عزت، اعتناقه الإسلام في مؤتمر صحفي العديد من ردود الفعل.الجزيرة نت تكشف عن أسباب اعتناقه الإسلام رغم ما كان يتمتع به من سلطة وجاه.

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