الكاظمي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي

2022/09/21 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء في نيويورك، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي، “تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة، ويرسخ من مسيرة البناء الديمقراطي التي قطع فيها الشعب العراقي شوطاً مهماً”.

وتطرق الجانبان إلى “جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وفلوله، والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين”.

وبحث اللقاء أيضاً في “أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي، وجهود جذب الاستثمار، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط”.

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