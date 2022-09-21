الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي يناقشان ملف المهاجرين العراقيين ومكافحة الإرهاب

2022/09/21 | 19:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء 09/21/2022، في نيويورك، رئيس...

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