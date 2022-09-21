الوفد الإسرائيلي ينحسب من الجلسة الأممية بعد رفع رئيسي اثناء خطاب له صورة لسليماني

2022/09/21 | 19:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: انسحب الوفد الإسرائيلي الممثل عن الكيان الإسرائيلي، الأربعاء 09/21/2022، من جلسة...

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