الكاظمي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد

2022/09/21 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادبحث مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، اليوم الاربعاء، تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد وملف العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم، في نيويورك، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأضاف البيان ان "اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة، ويرسخ من مسيرة البناء الديمقراطي التي قطع فيها الشعب العراقي شوطاً مهماً"، مشيراً إلى ان "الجانبين تطرقا إلى جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وفلوله، والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين".ولفت إلى ان " اللقاء بحث أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي، وجهود جذب الاستثمار، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط".

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