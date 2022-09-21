2022/09/21 | 19:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تؤكد حرصها على استتباب توسيع آفاق التعاون مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/21 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تؤكد حرصها على استتباب توسيع آفاق التعاون مع العراق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تؤكد حرصها على استتباب توسيع آفاق التعاون مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).