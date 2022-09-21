العراق والمجلس الأوربي يبحثان تعزيز العلاقات مع دول الإتحاد الأوربي في مختلف المجالات

2022/09/21 | 19:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، تعزيز أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير “التقى في نيويورك، رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تم بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوربي في مختلف المجالات، وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة، ويرسخ من مسيرة البناء الديمقراطي التي قطع فيها الشعب العراقي شوطاً مهماً”.

وتطرق الجانبان إلى “جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وفلوله، والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً على البحث في ملف الهجرة، وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين”.

وبحث اللقاء أيضاً في “أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي، وجهود جذب الاستثمار، فضلاً على السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط”.

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