القوات الأمنية تلقى القبض على (15) مبتزاً للشركات الإستثمارية في محافظة ميسان

2022/09/21 | 19:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في ميسان جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بالقبض على 15 مبتزاً للشركات الاستثمارية في المحافظة.

وقال المصدر، إن “قوة أمنية خاصة بأمرة قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، وبالاشتراك مع قوة من لواء 4 تدخل سريع وسرية سوات ألقت، اليوم الأربعاء، القبض على 15 شخصاً متهماً بابتزاز الشركات الاستثمارية في محافظة ميسان.

وبيّن، أن “القوة اقتادت المعتقلين الى أحد المراكز الامنية لإجراء التحقيقات اللازمة”.

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