بينهم متهم بالإرهاب.. القبض على ثمانية مطلوبين قضائياً وآخرون بجرائم”الدكة العشائرية”

2022/09/21 | 19:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على ثمانية مطلوبين قضائياً، بينهم متهم بالإرهاب وآخرون بجرائم (الدكة العشائرية) بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، أنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب في جميع مناطق بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، بالتنسيق والمتابعة مع قسم استخبارات وأمن/ قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة مشتركة من اللواء (55) فرقة المشاة 17 من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب”.

وأضافت أن “إلقاء القبض كان حسب مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي، بعد أن وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية ورصد تحركاته في منطقة السمرة جنوب غربي بغداد”.

وتابعت أنه “تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة أربعة منهم وفق المادة 4/2 إرهاب (الدكة العشائرية) ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم، في جانب الرصافة”، منوهة بأنه “تم تسليم الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

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