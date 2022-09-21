2022/09/21 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rZZPQPKzq14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد الكهرباء والغلاء.. العطش يفتك بالبصرة المنكوبة | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد الكهرباء والغلاء.. العطش يفتك بالبصرة المنكوبة | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).