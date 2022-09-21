2022/09/21 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xY3f2etiFVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بواري "نصب كهرمانة" الخضراء تتسبب بسخرية كبيرة و الأمانة توضح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بواري "نصب كهرمانة" الخضراء تتسبب بسخرية كبيرة و الأمانة توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).